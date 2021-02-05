محمد مرجان: الأهلي لا يبحث عن التتويج بالدوري أو الكأس.. فيديو

أعرب محمد مرجان المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي عن سعادته البالغة بـ فوز الفريق امام الدحيل القطري والتأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للاندية في قطر لمواجهة بايرن ميونخ .

وأكد محمد مرجان في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " ان الأهلي طوال تاريخه يكتب تاريخ مشرف في جميع المحافل العالمية مشددا ان اسعاد الجماهير هو الغاية الأهم.

وأضاف أنه كان متخوفا من هزيمة الفريق امام الدحيل حتي لا يعود الفريق بدونه نظرا لخضوعه لـ العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتابع أن الأهلي لا يبحث مطلقا عن التتويج بالدوري المصري أو الكأس نظرا لكونه الامر الطبيعي ولكن هدفه هو تحقيق الانجازات والبطولات العالمية .

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.

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ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.