هل يصعد للمركز الثالث عالميا.. الأهلي أكبر الأندية العربية والإفريقية فوزا في مونديال العالم

ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات. ونجح الأهلي في تخطي العديد من الفرق الكبرى في مقدمتها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان وريفر بلات الأرجنتيني، وفاسكو داجاما البرازيلي.
وبات الأهلي أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقًا للانتصارات متفوقًا على الجميع ومتخطيًا الرجاء المغربي صاحب الانتصارات الثلاثة.
وأصبح الأهلي أيضًا أكثر الفرق الإفريقية والعربية ظهورًا في الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما سجل حضوره في المربع الذهبي للمونديال في 3 مناسبات أعوام: 2006-2012-2020.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية مساء الاثنين المقبل.
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