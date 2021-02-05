نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فريق الهلال لهزيمة قاسية أمام نظيره أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في إطار الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وتقدم رياض شراحيلي لصالح أبها في الدقيقة 11، ورد صالح الشهري بهدف التعادل للهلال في الدقيقة 13.

فيما أضاف أندري كاريلو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 67، قبل أن يسجل مهدي تاهرات هدف التعادل في الدقيقة 75، ليحرز سعد بقير هدف الفوز لأبها في الدقيقة 90+7.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي:-

سيلتقي الهلال بفريق العين، يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثالثة وخمسة دقائق عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري المحترفين.