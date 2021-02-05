مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس X بلد الوليد - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي فيورنتينا X إنتر ميلان - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني هيرتا برلين X بايرن ميونخ - 9:00 مساء - Euro Sport 2 Bundesliga HD مواعيد مباريات الدوري السعودي الباطن X الفيصلي - 2:40 عصرا - السعودية الرياضية الوحدة X الأهلي - 7:15 مساء - السعودية الرياضية مواعيد مباريات الدوري الإماراتي الوصل X حتا - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية الظفرة X الجزيرة - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية العين X شباب الأهلي دبي - 6:15 مساء - أبو ظبي الرياضية اتحاد كلباء X عجمان - 6:15 مساء - أبو ظبي الرياضية

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