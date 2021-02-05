حجمك تشوفه في التليفزيون.. حسام غالي يفتح النار على قائد الدحيل عقب تصريحاته المسيئة

فتح حسام غالي نجم وقائد الأهلي السابق النار على المعز بن على قائد فريق الدحيل القطري عقب فوز الأهلي بالمباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية في قطر

وكان المعز بن على صرح أن فريق الدحيل القطري أعطي الأهلي أكبر من حجمه خلال الشوط الأول للمباراة ولكن حجمه الطبيعي ظهر في الشوط الثاني.

وأكد حسام غالي في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن الاهلي فريق كبير وعظيم وحجمه الطبيعي هو التأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للاندية والفوز امام الدحيل مشددا ان " ده حجم الاهلي وانت حجمك حتتفرج عليه في التليفزيون " .

وأضاف أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مدرب رائع ودرس فريق الدحيل جيدا وتمكن من غلق كافة مفاتيح اللعب لدي الفريق القطري مشددا ان خطة موسيماني كانت رائعه واستغل كافة الفرص وبني هجمات منظمة

وأكمل أن الشوط الثاني كان العكس تماما حيث تمكن الدحيل من الاستحواذ وهدد مرمى محمد الشناوي اكثر من مرة مشددا ان تغييرات موسيماني سهلت الامور على الدحيل عكس مدرب الدحيل الذي اجري تغييرات مؤثره .