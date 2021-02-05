نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة هيرتا برلين في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق بايرن ميونيخ، ضيفًا ثقيلًا على نظيره هيرتا برلين، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني، مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب الأوليمبي بالعاصمة برلين.

ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى..مانويل نوير

في خط الدفاع.. بنيامين بافارد- بواتينج- دافيد ألابا- ألفونسو ديفيز

في خط الوسط.. جوشوا كيميتش- مارك روكا- مولر- كومان- جنابري

في الهجوم.. ليفاندوفسكي

جدير بالذكر أنه تم تقديم موعد مباراة هيرتا برلين وبايرن ميونخ، لمدة نصف ساعة، لارتباط الأخير بخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الإثنين المقبل أمام الأهلي.

وسوف تذاع مباراة بايرن ميونيخ وهيرتا برلين، عبر قناة beIN Sports FR HD 1.

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء معتليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد45 نقطة، فيما يتواجد هيرتا برلين في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.