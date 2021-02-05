أخبار الرياضة.. سر استبعاد موسيماني لـ محمد شريف وكهربا.. محمد فضل يكشف عن مفاجأة بشأن قفشة

نشر موقع "دوت الخليج" فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة 5 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

رد أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على تصريحات المعز على مهاجم فريق الدحيل القطري عقب تأهل الأهلي لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عدم مشاركة كهربا ومحمد شريف مع الأهلي في مباراة الدحيل القطري كان فني.

أعرب أيمن أشرف نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عن سعادته بـ فوز الفريق أمام الدحيل القطري والتأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للاندية في قطر

قام خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات بنادي الزمالك بإثارة الجدال خلال الساعات القليلة الماضية عقب قيامه بنشر بوست عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير وجاء كالتالي :