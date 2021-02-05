نشر موقع "دوت الخليج" فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة 5 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.
رد أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على تصريحات المعز على مهاجم فريق الدحيل القطري عقب تأهل الأهلي لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عدم مشاركة كهربا ومحمد شريف مع الأهلي في مباراة الدحيل القطري كان فني.
أعرب أيمن أشرف نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عن سعادته بـ فوز الفريق أمام الدحيل القطري والتأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للاندية في قطر
قام خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات بنادي الزمالك بإثارة الجدال خلال الساعات القليلة الماضية عقب قيامه بنشر بوست عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير وجاء كالتالي :
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. سر استبعاد موسيماني لـ محمد شريف وكهربا.. محمد فضل يكشف عن مفاجأة بشأن قفشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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