الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يبحث عن الصدارة أمام فيورنتينا

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره فيورنتينا، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري مؤقتا من إيه سي ميلان.

في المقابل يطمح فيورنتينا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

كانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز إنتر ميلان على فيورنتينا بنتيجة 4 - 3.

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 46 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الـ 11 بـ 22 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.