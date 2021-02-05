الدوري السعودي.. أهلي جدة يسعى لانتزاع الصدارة أمام الوحدة

ويسعى فريق الأهلي بقيادة نجمه السوري عمر السومة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الوحدة، وانتزاع صدارة الدوري السعودي مؤقتا من الشباب.
كان الأهلي تعادل مع الباطن 2 - 2، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري السعودي.
في المقابل يتسلح الوحدة بعامل الأرض لخطف الثلاث نقاط من الراقي، وتحسين وضعه السيئ في جدول الترتيب.
ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة خلف الهلال صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف والشباب المتصدر بـ 32 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز العاشر بـ 21 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الباطن مع الفيصلي، في تمام الثالثة إلا ثلث عصرا.
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