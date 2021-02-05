مران استشفائي للاعبي الأهلي استعدادا لـ بايرن ميونيخ

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تدريبيا استشفائيا للاعبين، يتم تنفيذه خلال مران اليوم الجمعة، بعد الفوز على الدحيل القطري أمس في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والتأهل للدور نصف النهائي في البطولة.
وعقد موسيماني جلسة مع مساعده كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ للاتفاق على وحدات الاستشفاء التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.
ويخوض الأهلي مرانا خفيفا في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب جامعة قطر؛ استعدادا لخوض مباراة بايرن ميونيخ بطل أوروبا الاثنين المقبل في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.
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