مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 5 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الألماني.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:

الدوري الألماني:

هيرتا برلين - بايرن ميونخ، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1 " الفرنسية.

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا - إنتر ميلان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 4

الدوري الإسباني:

ألافيس - بلد الوليد، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري السعودي:

الباطن - الفيصلي، الثالثة إلا ثلث عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.

الوحدة - الأهلي، السابعة والربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الدوري الإماراتي:

الوصل - حتا، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

الظفرة - الجزيرة، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

العين - شباب الأهلي دبي، السادسة والربع مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

اتحاد كلباء - عجمان، السادسة والربع مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.