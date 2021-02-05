ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:
الدوري الألماني:
هيرتا برلين - بايرن ميونخ، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1 " الفرنسية.
الدوري الإيطالي:
فيورنتينا - إنتر ميلان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 4
الدوري الإسباني:
ألافيس - بلد الوليد، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري السعودي:
الباطن - الفيصلي، الثالثة إلا ثلث عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.
الوحدة - الأهلي، السابعة والربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الدوري الإماراتي:
الوصل - حتا، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
الظفرة - الجزيرة، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
العين - شباب الأهلي دبي، السادسة والربع مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
اتحاد كلباء - عجمان، السادسة والربع مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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