باتشيكو يوجه رسائل خاصة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حرص المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على توجيه رسائل خاصة إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

رسائل باتشيكو إلى لاعبي الزمالك

وعقد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم في حضور عبدالحليم علي، مدير الكرة بالنادي الأبيض.

ووجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسائل تحفيزية إلى الاعبين خلال الجلسة وطالبهم باستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد.

وأكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للاعبين أنه يثق في قدراتهم وإمكاناتهم في تخطي الكبوة الحالية، واستعادة النتائج الإيجابية بداية من مباراة الإتحاد السكندري.

وتعاهد لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في نهاية الجلسة على مصالحة الجماهير البيضاء والفوز على الإتحاد السكندري مساء الأحد المقبل، لمواصلة تصدر بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.