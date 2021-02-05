توقع انطلاق الموسم الجديد لسباق الفورمولا واحد في البحرين بسباقين متتاليين

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أحمد جودة - القاهرة - موسم 2021م الجديد لسباق الفورمولا واحد يتوقع أن ينطلق في البحرين بسباقين متتاليين.

أفادت أذرتاج أن ذلك قد يسبب به ارتفاع حاد لعدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البرتغال حيث تزيد هذه الحالة من احتمال تأجيل جائزة البرتغال الكبرى.

وفي حال تأجيل سباق الفورمولا واحد في البرتغال فينطلق الموسم الجديد للبطولة العالمية 28 مارس في حلبة الصخير بالبحرين كما كان مخططا في البداية. ويمكن أن يستضيف مضمار البحرين سباقين متتاليين إذ يمكن أن تنظم المنافسة الاولى لدى المضمار الرئيسي والثانية بتغييره. ويخطط تنظيم المنافسة الثانية في 4 ابريل.

كما ستنظيم جائزة اميلي روماني الكبرى في ايطاليا بعد مدة اسبوع مما كان مخططا في 25 ابريل في حال تعليق جائزة البرتغال الكبرى.

يذكر أن جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا وان تنظم فترة 4-6 يونيو في حلبة باكو.