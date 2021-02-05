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محمد سياف - ابو ظبي - ملخص مباراة توتنهام وتشيلسي من ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والمعروف بديربي لندن.

استطاع تشيلسي تحقيق الفوز علي توتنهام في مباراة صعبة نجح فيها نادي تشيلسي في خطف الفوز بأقدام جورجينيو، ووضع توتنهام في مأزِق في ترتيب الدوري خاصة بعد تلقيه صدمة قوية بالهزيمة من برايتون بهدف دون رد في الجولة الماضية.

لتختفي أحلام توتنهام نوعًا ما ويفقد المنافسة على اللقب، وأصبح الآن يصارع على محاولة اقتحام المربع الذهبي على أمل بأن يتعثر منافسيه ليكون الطريق أمامه مفتوح للصدارة ولكن هذا الأمر صعب جدًا تحقيقه خصوصا بعد الخسارة من تشيلسي.

الشوط الأول من مباراة توتنهام وتشيلسي

بدأ الشوط الأول في مصلحة الضيف تشيلسي الذي ضيق الخناق علي توتنهام في البداية وَسَط تراجع بشكل كبير من توتنهام حتي استطاع تيمو ڤيرنر مهاجم تشيلسي الذي حصل علي ركلة جزاء بعد أن أخطأ اللاعب إيريك داير ليسجلها جورجينيو في شباك لوريس حارس مرمي توتنهام في الدقيقة 24 و يحتسب هدف لمصلحة تشيلسي.

ثم تعرض البرازيلي تياغو سيلڤا لاعب تشيلسي لإصابة في الدقيقة 36، ليغادر الملعب ويشارك أندرياس كريستينسين بدلا منه وانتهى الشوط الأول على هذا الحال بتفوق الضيف تشيلسي على صاحب الأرض توتنهام.

الشوط الثاني من مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

و مع بداية الشوط الثاني بدأ تشيلسي الضغط و الاستحواذ مرة أخري في محاولة لزيادة النتيجة وتسجيل هدف ثاني يريح الأعصاب، وكاد ڤيرنر مهاجم تشيلسي أن يكلل مجهوداته بهدف في الدقيقة 60 و لكن لم يحالفه الحظ حيث تدخل المدافع وشتت الكرة للركنية، وظل الحال كما هو عليه ولم يستطع توتنهام صاحب الأرض تشكيل خطر حقيقي علي مرمي تشيلسي لتأتي صفاره النهاية معلنه نهاية ديربي لندن بتفوق تشيلسي بهدف مقابل لا شئ.

الخسارة كتبت رقما قياسيا سلبيا لـجوزيه مورينيو مدرب توتنهام بشكل شخصي إذ أصبحت المرة الأولى التي يخسر فيها مورينيو مباراتين متتاليتين على أرضه خلال مسيرته.

بينما دخل فريق توتنهام اللقاء قبل هذه المباراة وهو يحتل المركز السابع بترتيب جدول الدوري الإنجليزي وبرصيد 33 نقطة من 20 مباراة خاضها حقق الفوز في 9 وتعادل في 6 و خسر في 5 مواجهات.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلي 36 نقطة ليقع في المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 33 ويتراجع إلي المركز الثامن.