قبل موقعة الأهلي.. تفوق تاريخي للفرق المصرية على بايرن ميونخ

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعالمية، الاثنين المقبل، مواجهة تاريخية بين الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، على ستاد أحمد بن علي المونديالي بالدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، في الفترة من 4 فبراير الجاري حتى 11 من الشهر ذاته.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونخ، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد أمس، الخميس، بينما يبدأ العملاق البافاري مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي، وفقا لقواعد مونديال الأندية والتي تنص على إعفاء بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية من خوض الدور الأول والثاني بالبطولة.

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".

وتعد مباراة الاثنين هي أول مباراة رسمية تجمع فريق مصري مع بايرن ميونخ، حيث كانت جميع المواجهات السابقة للفرق المصرية مع بايرن ميونخ ودية.

ويستعرض دوت الخليج: مواجهات الفرق المصرية ضد بايرن ميونخ:

التقى بايرن ميونخ مع الأهلي والزمالك 4 مرات سابقة، خسر 3 مواجهات، وفاز في مباراة وحيدة.