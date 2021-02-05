نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي يعلن قبول استئناف ساوثهامبتون ضد طرد بيدناريك أمام مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قبول استئناف ساوثهامبتون وسيكون بإمكان يان بيدناريك، مدافع الفريق المشاركة في مباراة فريقه أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد غداً السبت بالبريميرليج، بعدما تم قبول الاستئناف الذي تقدم به ناديه ضد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق مع مانشستر يونايتد الثلاثاء الماضي.

وأعلن الاتحاد في بيان "يان بيدناريك سيكون متاحا للمباراة القادمة لساوثامبتون بعد أن أيدت لجنة تنظيمية مستقلة دعوى بالطرد التعسفي وألغت إيقافه".

وتعرض بيدناريك للطرد "لحرمانه فريق مانشستر يونايتد من فرصة محققة للتسجيل" في الشوط الثاني من عمر المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 9 / صفر على ساوثهامبتون.