في عيد ميلاده الـ36.. كريستيانو رونالدو طرد من مدرسته ليصبح ملك الساحرة المستديرة

يحتفل اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 36، حيث ولد في جزيرة ماديرا عام 1985

ويعد صاروخ ماديرا أحد أعظم لاعبي كرة القدم علي مر التاريخ وحظي بمسيرة حافلة بالألقاب والبطولات والاهداف

ونستعرض مشوار رونالدو مع كرة القدم على النحو التالي:

- بدأ كريستيانو رونالدو لعب كرة القدم في نادى نادي أندورينها للهواة منذ عام 1992 حتى عام 1995 ثم انتقل إلى فريق ناسيونال ماديرا المحلي

- في سن 12 عاما، توجه رونالدو لإجراء اختبارات في نادي لشبونة ووقع على عقود النادي بمبلغ 1.500 جنيه استرليني ثم انتقل إلى لـ ألموشيتشي للإنضمام لأكاديمية الفريق

- رونالدو قرر الاعتماد على كرة القدم والتركيز فيها بشكل أكبر خصوصا بعد ان طرد من المدرسة بعد القاء الكرسي على معلمه معللا ذلك بأنه قلل من احترامه

-تم تشخيص حالة رونالدو الصحية بأن لديه تسارع في في سن 15 عاما نبضات القلب وهي إصابة من الممكن ان تجعله يبتعد عن كرة القدم الا أنه بعد إجراء العملية عاد للتدريبات بشكل طبيعي .

- ظهر رونالدو بأداء مميز وقوي مع الفئات السنية بنادي لشبونة وتم دعوته من قبل ارسين فينجر مدرب الارسنال لقضاء فترة معايشة وتم الاتفاق على التعاقد معه خلال أشهر إلا أن اهتمام مانشستر يونايتد بقياد السير اليكس فيرجسون في عام 2003 حسم انضمام أهم عنصر في فريق الأحلام الذي كونه المدرب .

-بداية انطلاقة رونالدو نحو العالمية في عام 2003 بعد انضمامه لفريق مانشستر يونايتد وأعطاه السير فيرجسون الرقم 7 قميص العظماء كما ان الجماهير راهنت انه سيكون اسطورتهم

- لعب رونالدو اول مبارياته مع الشياطين الحمر امام بولتون كبديل في الدقيقة 60 وانتهت بفوز مانشستر بنتيجة 4 أهداف دون رد .

- سجل رونالدو أول أهدافه مع مانشستر في مرمى بورتسموث كما قاد الفريق للتتويج بكأس انجلترا

- لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد 292 مباراة مسجلا 118 هدف في جميع المسابقات محققا ثلاث بطولات دوري انجليزي وبطولة دورى ابطال اوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الانجليزي وبطولتى درع الاتحاد الإنجليزي وبطولة كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة .

- في عام 2009 انضم رونالدو لكتيبة نادي ريال مدريد بعقد مدته 6 سنوات مقابل 80 جنيه استرليني

- حضر حفل تقديم رونالدو 80000 مشجع على ملعب سانتياجو برنابيو كأكثر حضور جماهيري للاعب ينضم جديد لـ نادي متجاوزا رقم الاسطورة مارادونا الذي حضر تقديمه 75.000 مشجع حينما انتقل من برشلونة الى نادي نابولي .

-اول مباراة لـ رونالدو مع ريال مدريد كانت يوم 21 يوليو 2009 أمام روفرز الايرلندي وديا

-قضى رونالدو مع ريال مدريد 9 مواسم لعب فيهم 438 مباراة وسجل 450 هدفا وحقق بطولتي الدوري الاسباني وكأس ملك إسبانيا "مرتين " ، وكأس السوبر الأسباني "مرتين " ، ودوري أبطال أوروبا "4 مرات" ، وثلاث بطولات كأس السوبر الأوروبي ومثلهم كأس العالم للأندية

- انضم رونالدو لنادي يوفنتوس الايطالي عام 2018 بعد مشكلات مع إدارة ريال مدريد حول تجديد العقد ورغبته في إيجاد طموحات جديدة

-جاء انضمام الدون للسيدة العجوز مقابل 105 مليون يورو لمدة أربعة مواسم وبراتب 30 مليون يورو وهو اغلى لاعب ينضم للدوري الإيطالي

- وحتى الآن لعب رونالدو مع يوفنتوس 112 مباراة مسجلا 87 هدفا محققا بطولة الدوري الإيطالي مرتين ومثلهم كأس السوبر الإيطالي

- مسيرة رونالدو مع المنتخب البرتغالي كانت مليئة بالأهداف وقاد منتخب بلاده للتويج ببطولة امم اوروبا عام 2016 وبطولة دوري الأمم الأوروبية في نسخته الافتتاحية عام 2019

- حقق رونالدو العديد من الجوائز الفردية ابرزها 5 كرات ذهبية