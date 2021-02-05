الـvar تحت الحصار.. الجبلاية تضع خارطة طريق لتصحيح أخطاء الدوري

تسعى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إلى وضع خارطة طريق لتصحيح الأخطاء الصادرة فى مباريات الدوري الممتاز الخاصة بالتحكيم.

ووضعت اللجنة الثلاثية للجبلاية العديد من المحاور من أجل تفادى اخطاء تحكيمية فى قادم الأيام وضمان العدالة التحكيمية.

دوت الخليج يسلط الضوء على خارطة طريق الجبلاية لتصويب المسار التحكيمي فى المسابقة المحلية.

الاعتراف بالخطأ

اولى تلك المحاور اعتراف مسؤلي الجبلاية خلال الجلسة التى جمعتهم بأندية الدورى الممتاز مؤخرا بوجود اخطاء تحكيمية صادرة فى مباريات الدوري فى الجولات الماضية.

وتلقى خلال الجلسة مسؤولى الأندية وعودا من قبل إتحاد الكرة بالعمل على تصحيح المسار خلال الفترة القادمة وتفادى الأخطاء التحكيمية.

تأتي تلك الخطوة من جانب الجبلاية لامتصاص غضب مسؤولى الأندية بعد صدور بيانات وورود شكاوي اتجاه الأخطاء التحكيمية فى الدورى المصرى.

ندوات تحليل

تقيم لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية ندوات تحليل اداء الحكام فى مقر الجبلاية بالجزيرة عقب انتهاء اى جولة في الدورى الممتاز.

وتحرص لجنة الحكام خلال ندوة تحليل الأداء على تسليط الضوء على أبرز الأخطاء التحكيمية الصادرة فى مباريات المسابقة المحلية الأخيرة والتأكيد على ضرورة تفادي تكرارها فى المستقبل.

دورات تدريبية

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، خضوع الحكام لدورات مكثفة خلال الفترة المقبلة لتقليل أخطاء الـvar فى مباريات الدورى المصرى، خاصة بعد شكاوى الأندية المتكررة من أخطاء الحكام حتى فى وجود تقنية الفيديو.

وتنتظر لجنة الحكام أقرب فترة توقف فى الدورى المحلي من أجل عقد دورات تدريبية للحكام وتجهيزهم من النواحى الفنية والبدنية.

عقوبات سرية

عقب صدور اخطاء تحكيمية فى اى مباراة وورود شكاوى من جانب أندية الدورى يتم استدعاء الحكم المكلف بإدارة المباراة ومناقشته فى الشكوى.

وفور ثبوت صدور خطأ من جانبه فى المباراة بعد مراجعة اللجنة لكافة الحالات الجدلية يتم اتخاذ عقوبات تصل إلى الايقاف عن إدارة مباريات بالدورى الممتاز لفترة زمنية على أن يتم الاستعانة بخدماته فى مسابقة القسم الثاني على ألا يتم الاعلان عن العقوبة فى وسائل الإعلام.

كوادر تحكيمية

حرصت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد على الاستعانة بالخبرات والكوادر التحكيمية من أجل الاستفادة بامكانياتها الفنية.

واستعانت اللجنة الثلاثية فى الجبلاية بخبرات عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير بلجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف من أجل تولى الاشراف على تقنية الفيديو المعروفة ب var من أجل النهوض بمستوى قضاة الملاعب التحكيمية.

اتفاق ال var

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الإسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية .

كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري.

فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل مؤخرا وفدا من إدارة شركة ميديا برو الإسبانية حضر خصيصا من إسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR.

وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه عن ميديا برو العالمية ، عمر بليت عن ميديا برو الشرق الأوسط ، ومحمد بو عيطة عن اي في اس الشرق الأوسط المصنعة لأنظمة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.