نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة طبية جديدة غدًا للبعثة استعدادًا لبايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مونديال الأندية لمسحة طبية جديدة غدا السبت داخل مقر إقامتها بالدوحة.

وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية غدا السبت موعدا للمسحة الرسمية التي تجريها البعثة استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألماني.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات.