نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال يوجه رسالة قوية إلى المعز على بعد تصريحاته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد بلال نجم الأهلي السابق رسالة إلى المعز علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بعد تصريحاته عقب اللقاء.

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار:"المعز علي يجب أن يقرأ التاريخ جيد قبل الحديث عن النادي الأهلي".

وأشار إلى أن فريق الدحيل كان خائف من الأهلي في الشوط الأول وهو ما كان يجب استغلاله في مضاعفة النتيجة وتسجيل أكثر من هدف وقتل المباراة.

وشدد على أن الأهلي يخوض اللقاء بإعتباره بطل افريقيا ونادي القرن الافريقي والإنجازات كبيرة.