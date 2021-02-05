الأهلي يتوجه لملعب الجامعة لخوض مرانه الأول استعدادا لـ«بايرن ميونيخ»

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب جامعة قطر؛ لخوض مرانها؛ استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وفاز الأهلي أمس علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم. يذكر أن الأهلي يخوض اليوم مرانا خفيفا بعد أداء مباراة الدحيل أمس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

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