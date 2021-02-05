حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد الفوز على الدحيل

وجه حسين الشحات محمد النادى الأهلى الشكر إلى جماهير الفريق بعد الفوز على فريق الدحيل فى كأس العالم للأندية. كان الشحات أحرز هدف المارد الأحمر الوحيد فى مرمى الدحيل ويتاهل الاهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ليواجه بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل. قال حسين الشحات عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وكان فضل الله عليك عظيما ، الحمد لله حمدا مباركآ فيه. أضاف: شكرآ جمهور الاهلي العظيم . جمعيآ فريق واحد . شخصية الاهلي امام العالم مع الكبار . يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية منحت مدافع الأهلي ايمن أشرف رحل مباراة الشياطين الحمر أمام الدحيل القطرى.

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