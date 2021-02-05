كاف يقرر تغيير طاقم حكام مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي.. اعرف السبب

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على طلب نادى الهلال السوداني بتغيير حكم مباراته أمام مازيمبي الكونغولى.

وطالب نادى الهلال السوداني مسؤولى الكاف بسحب طاقم الحكام الجنوب أفريقي وتعيين حكام من المعرب لإدارة مباراة الهلال السوداني وضيفه مازيمبي.

وفور الاطلاع على الاحتجاج قام مسؤولى الكاف بإسناد إدارة مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي إلى الحكم المغربي سمير اكزاز.

وكان الهلال قد احتج على تعيين الطاقم التحكيمي الجنوب افريقي نظرًا لأن دولة جنوب أفريقيا تشارك في مجموعات دورى ابطال افريقيا بفريق صن داونز الذي أوقعته القرعة في ذات المجموعة.

يذكر أن فريق الهلال السوداني منح مؤخرا الرئاسة الشرفية إلى السعودي ترك ال الشيخ وخاض دورة ودية خلال الأيام الماضية شارك خلالها رفقة فريق تسيمبا التنزاني وفرق أفريقية أخرى استعدادا لمنافسات دورى ابطال افريقيا.

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