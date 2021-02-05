نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يبحث مع جهازه المعاون خطة مواجهة بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون؛ لبحث خطة الاستعداد لمباراة بايرن ميونيخ الألماني المقرر لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بايرن ميونيخ ودراسة الفريق بالفيديو، إلى جانب تجهيز الملخصات التي سيتم عرضها على اللاعبين خلال محاضرات الفيديو.

وكان الفريق قد حقق فوزا ثمينا على الدحيل القطري أمس بهدف دون رد، سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، ليتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.