بسبب تعاطي المنشطات.. إيقاف أونانا حارس أياكس أمستردام لمدة عام

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، إيقاف حارس الفريق الكاميروني أندريه أونانا لمدة عام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، بسبب تعاطي المنشطات.

وذكر نادي أياكس الهولندي في بيان رسمي، أن الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف أندريه أونانا لمدة عام، بسبب تعاطي المنشطات.

وتابع بيان نادي أياكس، أن أونانا تناول عقار لازيماك " الذي يدرج ضمن المنشطات" بالخطأ، وهو دواء كانت زوجته قد وصفت له من قبل

وأشار بيان نادي أياكس أن أونانا سوف يستأنف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية " كاس".