موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الجمعة، على ملعب جامعة قطر في إطار الاستعداد لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
شهدت الجلسة الحديث عن التحضير للمباراة واستعراض أبرز الأمور الفنية الخاصة بمباراة الدحيل التي أقيمت أمس وفاز بها الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات في الدقيقة30 من زمن المباراة.
يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية بعد الفوز على الدحيل أمس في مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية.
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