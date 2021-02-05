استعدادا لمونديال 2022.. انطلاق تدريب منتخب القطاعات بالصعيد للكاراتيه

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي عن انطلاق تدريب منتخب القطاعات بصعيد مصر لمرحلة 13 و14 سنة وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة العالم للناشئين والشباب التي ستقام عام 2022.

وتقام التدريبات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه بالإضافة إلى عبدالعزيز سليمان مدرب الفريق.

أكد الدهراوي في تصريحاته أن تدريب منتخبات القطاعات بصعيد مصر تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن ثم فإنها ستكون فرصة لانتقاء أفضل العناصر لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

أضاف أن الاتحاد حريص على تذليل كافة العقبات أمام الجميع، كما أنه مهتم بجميع القطاعات وفي مختلف الأعمار السنية، وهذا هو البرنامج الذي وضعه الاتحاد على كاهله منذ توليه المسؤولية من أجل النهوض بلعبة الكاراتيه وانتشارها في جميع أنحاء مصر.

أوضح الدهراوي أن الاتحاد حريص على ظهور مجموعة جديدة من اللاعبين لكي يكونوا إضافة قوية للمنتخب الوطني وإلقاء الضوء عليهم وهذا يتحقق بفضل تكاتف الجميع.