مران استشفائي للاعبي الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا ظهر اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
ووضع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني برنامجًا استشفائيًا للاعبين اليوم بعد أداء مباراة الدحيل القطري أمس، والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.
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