تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي

خاض أيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بانون، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب جامعة قطر.

وخاض ثلاثي الفريق التدريبات البدنية في إطار البرنامج الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الدحيل القطري أمس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تغلب على الدحيل بهدف نظيف سجله حسين الشحات، وبدأ اليوم استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.