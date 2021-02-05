موسيماني يجتمع مع أفشة بمران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تحفيزية مع محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب جامعة قطر.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة مهمة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها الاثنين المقبل.
يذكر أن الأهلي فاز أمس على الدحيل بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
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