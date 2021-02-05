نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح ينتظر تحديد مصيره مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن إنتظار الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لتحديد مصيره مع الريدز خاصةً مع قرب إنتهاء الموسم الكروي الجاري.

ويحدد الثنائي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وليونيل ميسي قائد برشلونة مصير صلاح مع ليفربول حيث أن إنتقال البرغوث الأرجنتيني لقلعة حديقة الأمراء سيحتم على العملاق الفرنسي التفريط في خدمات مبابي خاصةً أن قواعد اللعب المالي النظيف تمنع وجود 3 من أبرز نجوم العالم في الفريق ودفع رواتبهم الضخمة.

وفي تلك الحالة سيكون على ريال مدريد الإنتظار للحصول على خدمات واحد من الثنائي إما كليان مبابي أو محمد صلاح على الرغم من أن التعاقد مع أي منهما لن يكون سهلاً بسبب الرواتب الكبيرة التي يحصل عليها كل واحد منهم.