نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف حارس أياكس أمستردام 12 شهر بسبب المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معاقبة أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام بالإيقاف 12 شهرا.

وقالت محطة إن.أو.إس التلفزيونية الهولندية اليوم الجمعة إنه تم العثور على آثار مادة محظورة رياضيا في عينة أونانا عندما خضع لاختبار منشطات في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال نادي أياكس إنه سيستأنف ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس CAS).

لعب أونانا البالغ من العمر 24 عاما 204 مباريات مع الفريق الأول لأياكس منذ 2015، وخاض 18 مباراة مع منتخب الكاميرون.