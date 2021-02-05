الفيفا يؤكد أحقية الحدادي بتمثيل منتخب المغرب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن مهاجم نادي إشبيلية، منير الحدادي، سيتمكن من تمثيل منتخب المغرب بشكل فوري، بعد أن وافقت لجنة أوضاع اللاعبين على تغيير الجنسية الذي طلبه الاتحاد المغربي.

أكد "فيفا" قرار اللجنة المعنية الذي يتيح لمنير الحدادي إمكانية اللعب مع منتخب البلد العربي، مسقط رأس أبويه، بعدما قبلت طعن الاتحاد المغربي على حكم محكمة التحكيم الرياضي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي كان يمنعه من تمثيل الفريق الوطني المغربي.

ولعب منير (25 عاماً) في 2014 الدقائق الأخيرة من مواجهة منتخبي إسبانيا ومقدونيا الشمالية (5-1)، وهو الأمر الذي كان يمنعه نظريا من تمثيل منتخب آخر، لكونها مباراة رسمية ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

ولأنه لم يكن قد أتم حينها عامه 21، رأى الاتحاد المغربي أن اللاعب بإمكانه تمثيل المنتخب العربي، وحاول استدعاءه دون جدوى لمونديال 2018، وبالمثل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لوديتي السنغال والكونغو، لكنه لم يشارك بسبب قرار محكمة التحكيم الرياضي.

يذكر أن الحدادي سيظل يُعامل في بطولات الأندية القارية الأوروبية كلاعب إسباني، لأنه قضى كل مراحل تأهيله في أندية إسبانية.