إيقاف حارس أياكس امستردام أونانا لمدة عام بسبب تعاطي المنشطات

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي الجمعة عن ايقاف حارسه الدولي الكاميروني أندريه أونانا لمدة عام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسب تعاطيه المنشطات.



وجاء في بيان على موقع النادي "أوقفت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندريه أونانا لمدة 12 شهرًا بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات بعد اختبار خارج المنافسات في 30 أكتوبر". وتابع إن القرار "دخل حيّز التنفيذ بدءا من اليوم وينطبق على كل نشاطات كرة القدم المحلية والدولية".

وأشار النادي إلى أن فحص البول كشف عن وجود مادة فوروسيميد المحظورة بعد أن تناول الكاميروني "عن طريق الخطأ" دواء زوجته.

وأكد البيان أن اللجنة التأديبية لليويفا "اعتبرت أنه لم يكن لأونانا أي نوايا في الغش. ومع ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أساس تطبيق قواعد مكافحة المنشطات المعمول بها، أن واجب الرياضي في جميع الأوقات ضمان عدم دخول أي مواد محظورة إلى الجسم".

وأفاد أياكس أنه وأونانا سيتقدمان باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

وقال المدير الرياضي إدوين فان در سار حارس مرمى مانشستر يونايتد الانكليزي السابق “نحن نرفض بشدة تناول العقاقير التي تعزز الأداء، ومن الواضح أننا نؤيد رياضة نظيفة. هذه نكسة رهيبة لأندريه نفسه ولكن بالتأكيد لنا كناد".

وتابع "كنا نتمنى ايقافًا مع شروط أو لفترة أقصر بكثير من 12 شهرًا، لأنه لم يقصد عمدًا تقوية جسده وبالتالي تحسين أدائه".

وهذه نكسة ثانية لأياكس في غضون يومين بعد ان ارتكب الخميس "خطأ فادحًا" عندما لم يسجل اسم لاعبه الجديد الإيفواري سيباستيان هالير الذي وصل الى الفريق قادمًا من وست هام الانكليزي في أوائل جانفي، في لوائح منافسات "يوروبا ليغ".

لذا اللاعب الذي بات أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد وصوله مقابل مقابل 22,5 مليون يورو، ليس مؤهلاً لخوض الدور الـ32 من الدوري الأوروبي ضد ليل الفرنسي في 18 و25 فيفري.

وأكد أياكس أنه سيتخذ إجراءات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لمحاولة إدراج اسم لاعبه من جديد.

وكالات