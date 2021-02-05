رسميا.. برشلونة يصطدم بـ إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، التي أجريت اليوم، الجمعة، في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية. وجاءت نتائج قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا كالتالي: إشبيلية X برشلونة ليفانتي X أتلتيك بلباو ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين برشلونة وإشبيلية أحد أيام 9 و 10 و 11 فبراير في إشبيلية، بينما سيقام لقاء الإياب أحد أيام 2 و 3 و 4 مارس على ملعب كامب نو.

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