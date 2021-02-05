طارق العشري: مشاركة مروان محسن أمام الدحيل ليست غريبة وننتظر أداء مشرفا أمام ميونخ

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، أن النادي الأهلي لعب شوط اول جيد أمام فريق الدحيل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة .

وأضاف طارق العشري لـ صدي البلد أن الأهلي نجح في ترجمة سيطرته خلال الشوط الأول وسجل هدف اما الشوط الثاني فكانت التغييرات لموسيماني دفاعية لتأمين الهدف .

وتابع أن الأهلي أغلق المساحات ومفاتيح اللعب أمام الدحيل، ورغم انهم كانو اكثر خطورة الا ان تألق محمد الشناوي مع بدر بانون وأيمن أشرف في جميع الكرات حسمت الأمور للمارد الأحمر.

وأوضح: تغييرات موسيماني دفاعيه ونزول مروان محسن بدلا من بواليا ليس غريبا ولكن المشكلة في الأطراف في الواجبات الهجومية والدفاعية على جانب آخر كثف الدحيل لاعبيه هجوما.

وأردف العشري: جميع اللاعبين مستواهم قوي ويجب دراسة بايرن ميونخ جيدا ويجب ان يكون هناك توازن تكتيكي وعقلاني وكلما طال الوقت دون استقبال هدف كان في صالح النادي الأهلي ويجب غلق الخطوط الدفاعية .

واختتم طارق العشري تصريحاته : واقعيا نادي بايرن ميونخ الأقرب للفوز بلا شك ولكن انتظر من النادي الأهلي أداء قوي ومشرف يمتع جماهير الكرة .