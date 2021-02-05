34 ضعف الأهلي.. تعرف على القيمة التسويقية لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الاثنين

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعالمية، الاثنين المقبل، مواجهة تاريخية بين الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، على ستاد أحمد بن علي المونديالي بالدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، في الفترة من 4 فبراير الجاري حتى 11 من الشهر ذاته.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونخ، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد أمس، الخميس، بينما يبدأ العملاق البافاري مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي، وفقا لقواعد مونديال الأندية والتي تنص على إعفاء بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية من خوض الدور الأول والثاني بالبطولة.

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".

وتعد مباراة الاثنين هي أول مباراة رسمية تجمع فريق مصري مع بايرن ميونخ، حيث كانت جميع المواجهات السابقة للفرق المصرية مع بايرن ميونخ ودية:

القيمة التسويقية للأهلي وبايرن ميونخ قبل موقعة الإثنين:

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 25.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، كما يعد الحارس محمد الشناوي أغلى لاعب في تشكيلة المارد الأحمر حيث تبلغ قيمته 2.5 مليون يورو.

على الجانب الآخر القيمة التسويقية لـ بايرن ميونخ تبلغ 879.50 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

سيرجي جنابري هو أغلى لاعب في بايرن ميونخ، حيث تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو.

القيمة التسويقية لفريق بايرن ميونخ تساوي حوالي 34 ضعف القيمة التسويقية للأهلي.