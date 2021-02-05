أبو ظبي الرياضية تستعرض ذكريات الخطيب مع مباراة بايرن ميونخ عام 1977.. فيديو

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي الذي أقيم أمس ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في قطر.

وضرب الأهلي موعدا لمواجهة بايرن ميونخ بطل قارة أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل الساعة 8 مساء، وتذاع المباراة علي بي أن سبورت 1.

وعرضت قناة ابو ظبي الرياضية تصريحات محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي، وهدفه في شباك نادي بايرن ميونخ في ديسمبر عام 1977 .

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي على منافسه بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل هدف سجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

وتعد المباراة القادمة بين الاهلي وبايرن ميونخ الأولى من نوعها بشكلها الرسمي في المونديال وسبق أن تقابل الفريقان في مباراة ودية عام 2012 على ملعب نادي الريان بالدوحة وانتهت لصالح الماكينات الألمانية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تقدم بايرن ميونخ بهدف ايفيكا اوليش في الدقيقة 30 من عمر اللقاء وتعادل محمد بركات بتسديدة قوية في شباك مانويل نوير في الدقيقة 50 وبعد سلسلة من الهجمات نجح ابطال المانيا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 بأقدام ايفيكا اوليش .