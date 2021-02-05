وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الدوحة

واصل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك على هامش مران الفريق ظهر اليوم في ملعب جامعة قطر.
وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرا معه، وجميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات.
وحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة اللاعب واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه؛ من أجل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
الجهاز الطبي المصاحب للفريق في مونديال الاندية يضم الدكتور أحمد أبوعبلة، والدكتور عبدالمجيد إبراهيم أمين، والدكتور محمد وفائي، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.
ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية.
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