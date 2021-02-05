نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، يوم الأحد 7 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين تشيلسي وشيفيلد يونايتد في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق تشيلسي الفوز بالأمس على حساب توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب توتنهام.

ويحتل فريق تشيلسي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.