نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد لبايرن ميونخ بدون راحة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا ظهر اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
ووضع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني برنامجًا استشفائيًا للاعبين اليوم بعد أداء مباراة الدحيل القطري أمس، والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
ومن المُنتظر ان يواجه النادي الأهلي نظيره فريق نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين القادم على ملعب إستاد أحمد بن علي المونديالي لحساب مباريات الدور نصف نهائي.