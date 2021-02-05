نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد النجم الاورجوايني لويس سواريز جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم حتي الآن بعد مرور 21 جولة.
ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالآتي:
1- لويس سواريز.. برصيد 14 هدف.
2- يوسف النصيري.. برصيد 12 هدف.
3- ليونيل ميسي.. برصيد 12 هدف.
4- كريم بنزيما.. 10 أهداف.
5- جيرارد مورينو.. 10 أهداف.
6- اياجو اسباس.. 9 أهداف.
7- روجر مارتي.. 8 أهداف.
8- ميكيل اويارزابال.. 8 أهداف.
9- سيرجيو.. 7 أهداف.
10- خوزي موراليس.. 7 أهداف.
11 ماركوس لورينتي.. 6 أهداف.
12- جواو فيلكس.. 6 أهداف.
13- كارلوس سولير.. 6 أهداف.
14- أنطوان جريزمان.. 5 أهداف.
15- باكو ألكاسير.. 5 أهداف.