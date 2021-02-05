نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يؤدي مران خفيف قبل مواجهة البايرن في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا ظهر اليوم، في إطار ‏التحضيرات الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.‏

ووضع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني برنامجًا استشفائيًا للاعبين اليوم بعد أداء مباراة ‏الدحيل القطري أمس، والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم ‏للأندية.‏

ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية على ملعب إستاد أحمد بن علي المونديالي