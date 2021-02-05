محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر يناير الماضي. وشهدت قائمة المرشحين غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول. وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر كالتالي: لينو( آرسنال) - ساكا ( آرسنال) - جوندوجان ( مانشستر سيتي) - ستونز ( مانشستر سيتي) - جريليش ( أستون فيلا) - داوسون ( وست هام)- ماديسون ( ليستر سيتي) - بيريرا ( وست بروميتش). يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون.

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