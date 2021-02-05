مدافع ليفربول الجديد يعرض «كنبة» للبيع عام 2015 بسبب ضائقة مالية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعاقده مع بين دافيز، قادمًا من بريستون نورث إيند، بعقد طويل الأمد لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك المصاب بالرباط الصليبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة قديمة لـ بين عبر حسابه الشخصي حيث عرض " كنبة" للبيع بسبب مروره بضائقه مالية عام 2015.

ويعتبر دافيز أحد المدافعين المغمورين في الدوري الإنجليزي حيث نشط فقط طوال مسيرته في الشامبيون شيب.