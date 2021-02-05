جلسة تحفيزية من باتشيكو للاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا، في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة وجميع أعضاء الجهاز الفني.
وتحدث المدرب مع اللاعبين على المباراة القادمة، وبعض النقاط الفنية، والأدوار الخاصة بعدها نقل المدرب للجميع الثقة الكاملة في قدرات وإمكانيات اللاعبين لتحقيق أفضل نتائج خلال الفترة المقبلة.
في نهاية الجلسة تحدث اللاعبون جميعا، وأكدوا على تقديم الأفضل فيما هو قادم.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بعد غد الأحد في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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