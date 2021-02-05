استعدادا لـ الاتحاد.. تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك

أدى محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية خماسي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وقام عمرو عبد السلام مدرب الحراس بوضع برنامج تأهيلي سريع للحراس في بداية التدريبات الخاصة بهم من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لديهم. عقب ذلك قام عبدالسلام بتدريب الخماسي على أمور فنية خاصة، حيث ظهروا بشكل قوي، وأداء نال تحية مدربهم. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بعد غد الأحد في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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