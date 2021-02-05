المقاولون العرب يكشف عن تصميم قميصه الجديد

وظهر القميص الجديد من خلال فيديو ترويجي نشره النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتميز القميص باللون الأصفر المعتاد والخطوط السوداء مع إضافة ذئب.
ويستعد فريق المقاولون العرب ، لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدورى المصري الممتاز ، والمقرر إقامتها غدا السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية .
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 11 مواجهة بالدوري حتى الآن.
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