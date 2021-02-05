المقاولون العرب يكشف عن تصميم قميصه الجديد

أعلن نادي المقاولون العرب، عن قميصه الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري 2020-2021

وظهر القميص الجديد من خلال فيديو ترويجي نشره النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتميز القميص باللون الأصفر المعتاد والخطوط السوداء مع إضافة ذئب.

ويستعد فريق المقاولون العرب ، لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدورى المصري الممتاز ، والمقرر إقامتها غدا السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 11 مواجهة بالدوري حتى الآن.