أحمد جودة - القاهرة - ينفرد نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد الفوز على نادي قادش بالجولة الواحدة والعشرين من عمر البطولة الاسبانية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الجولة الثانية والعشرين في المقال التالي

محمد يوسف

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