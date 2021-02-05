نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفض ألمانيا.. مدينة جديدة مرشحة لاستضافة مباراة ليفربول ولايبزيج بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن المحادثات جارية لنقل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين لايبزيغ الألماني وليفربول الإنجليزي من لايبزيغ إلى بودابست بسبب منع الضيوف من الدخول إلى ألمانيا نظراً للقيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

ويستعد لايبزيغ لاستضافة ليفربول في 16 فبراير (شباط) الحالي، لكن إقامة المباراة أصبحت مهددة بسبب حظر السفر الجزئي الذي فرضته ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي، كما أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت الخميس، أنه لن يُسمح للنادي الإنجليزي، المتوج بلقب المسابقة القارية ست مرات، بالدخول إلى ألمانيا.

وتحظر ألمانيا اعتباراً من السبت الماضي وحتى الـ17 من فبراير (شباط) الحالي مبدئياً، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب أفريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول إلى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب "ريد بول أرينا" في 16 الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن يجد لايبزيغ طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها 0-3.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الأوروبي يناقش استضافة المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية.

وصرح متحدث باسم الاتحاد المجري لكرة القدم لوكالة فرانس برس أنه سيقبل أي طلب محتمل.

وقال مسؤول في لايبزيغ الجمعة: "كل شيء ما زال ممكناً، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد، علينا التحقق من نقاط معينة".